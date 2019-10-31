Санкт-Петербург, 31 октября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Петербуржцы недовольны уборкой улиц от наледи после первых заморозков и жалуются на это через соцсеть губернатору Александру Беглову, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Проход закрыт!» (фото февраля 2019 года)

Так, главе города уже предложили «пешком пройтись» по улице Замшина от Мечниковского проспекта до Бестужевской улицы в Калининском районе

«Но предупреждаю, там сплошной гололед. Всё опять повторяется», — пишет петербурженка Елена градоначальнику «ВКонтакте», имея в виду безобразную уборку города прошлой зимой.

Спустя сутки ей в Смольном заявили, что благодаря ее сообщению «территорию привели в нормативное состояние». Таким же образом удалось добиться очищения от наледи пешеходного Английского мостика. «Он весь обледенелый и даже не посыпан песком», — сокрушалась петербурженка Марина.

Разницу в уборке тротуаров заметили и в Приморском районе на проспекте Авиаконструкторов. «Зима только начинается, а у нас уже гололед и наледь. И никто не занимается уборкой. Тротуар от снега не очищен, колдобины. С коляской с трудом утром проехали», — возмущается местная жительница Татьяна. При этом рядом через улицу тротуар был очищен. Колдобины и наледь зафиксировали и на озере Долгом.

В ответ аппарат губернатора предлагает жителям оставлять заявки на горячей линии, но они считают, что уборка города от снега должна быть «повсеместной и каждодневной».

«Концерт по заявкам — это я понимаю, подать заявку — вызвать водопроводчика в квартиру — тоже понимаю, но оставить заявку на уборку города это…» — недоумевают жители.