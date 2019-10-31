Тверь, 31 октября, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Электроснабжение 5,8 тыс. жителей Тверской области восстановлено в ночь на 31 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провёл Игорь Руденя. Основным вопросом заседания стала ликвидация последствий урагана, который пронесся над регионом 27−28 октября, в результате без света остались тысячи человек.

Пресс-служба правительства Тверской области Работа энергетиков в Тверской области

«Ещё раз обращаюсь ко всем структурам — необходимо повысить динамику работ. Обеспечить дополнительную расстановку сил и средств, обход тех участков, где сегодня есть проблемы с подачей электроэнергии. Наша задача — максимально оперативно обнаруживать такие объекты и восстанавливать электроснабжение», — сказал Игорь Руденя, подчеркнув необходимость восстановления сотовой связи в населенных пунктах.

Заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц доложил, что по данным на утро 31 октября электроснабжение всех социально значимых объектов обеспечено по основной схеме. В районах, где работы продолжаются, коммунальная инфраструктура обеспечивается электроснабжением через генераторы.

В ночь на 31 октября по основной сети 35 кВ подключено семь воздушных линий, восстановлено электроснабжение шести подстанций, питающих потребителей Вышневолоцкого городского округа, Спировского, Фировского, Лихославльского районов. Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы на линиях 110 кВ и 35 кВ, на сетях 35 кВ в Спирово, Красное Знамя, Козлово. В ближайшее время ожидается подключение Толмачи-Козлово.

Работа по ликвидации последствий в регионе ведётся круглосуточно, задействована 271 бригада, 1191 человек, 392 единицы техники. Игорь Руденя находится на связи с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским. В регионе создан оперативный штаб.