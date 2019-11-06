Москва, 6 ноября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Жители российских регионов сошлись во мнении о том, что в Российской Федерации отсутствует социальное государство. Об этом сообщает ИА Красная Весна по результатам опроса АКСИО-8, в котором приняли участие более 85 тысяч человек.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №12 о наличии/отсутствии в России социального государства в различных субъектах РФ

Во всех без исключения регионах доля тех, кто считает Россию социальным государством, в разы ниже числа тех, кто думает иначе. Реже всего видят в России признаки социального государства во Владимирской и Саратовской (по 7%), а также в Белгородской, Ульяновской и Кировской (по 8%) областях. Лидерами по распространенности мнения о том, что Россия — не социальное государство, стали опять-таки Белгородская (62%), Саратовская (58%) и Нижегородская (57%) области.

Больше всего позитива на общем фоне проявили Ленобласть и Башкирия: 15% за то, что Россия — социальное государство. Два самых крупных города показали близкие результаты: Санкт-Петербург с его 13% оказался третьим за Башкирией и Ленобластью, в нём же 49% считают, что соцгосударства нет. В Москве позитивно настроены 11%, негативно — 52%.

Оптимистичным взглядом, позволяющим рассмотреть признаки соцгосударства, регионы обладают примерно одинаково редко (хотя и тут показатели колеблются от 7% до 15%), но разброс негативных мнений даёт тоже немало пищи для размышлений. Тут разброс от 44% до 62%, и можно делать вывод не только о различии по уровню жизни, но и о деятельности региональных властей, которая определяет направленность ответов.