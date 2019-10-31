Цумадинский район, Дагестан, 31 октября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Специалисты завершили газификацию высокогорного села Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана. Природный газ поступил в первые 80 домов, остальные жители села готовятся к газификации и завершают оформление технической документации, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе администрации района.

Mo-tsumada.ru Праздничные мероприятия по случаю завершения работ по газификации высокогорного села Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана

Для газификации труднодоступного населенного пункта построили внутрипоселковые газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью почти 3,9 км. Проект реализован за счет инвестиций компании «Газпром межрегионгаз».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в селе Тисси-Ахитли, в котором проживают около 300 человек, случился крупный пожар. Огонь полностью уничтожил 11 жилых домов, еще шесть оказались повреждены частично. Именно тогда глава Дагестана Владимир Васильев, побывавший в селе, дал указание о газификации села до начала отопительного сезона.

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