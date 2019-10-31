Лос-Анджелес, США, 31 октября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Опубликован новый трейлер предстоящего фантастического фильма Code 8. ролик был опубликован 30 октября на YouTube-канале Vertical Entertainment US.

Цитата из к/ф «Code 8». реж. Джефф Чан. 2019. Канада Человек со сверхспособностями

Снял картину режиссёр Джефф Чан на основе сценария Криса Пэра. Сюжет картины расскажет о мире, где около 4% людей находятся вне закона из-за того, что они родились с различными сверхспособностями. Отчаявшийся молодой человек совершает несколько преступлений, в результате чего сталкивается с военнизированной полицией.

В основу картины лёг одноимённый короткометражный фильм Джеффа Чана, выпущенный в марте 2016 года. В предстоящей картине снялись Робби Амелл («Простушка»), Стивен Амелл (сериал «Стрела») и Сон Кан (фильмы серии «Форсаж»).