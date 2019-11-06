Москва, 6 ноября, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Сторонники консервативных политических взглядов значительно чаще прочих видят в России признаки социального государства. Об этом сообщает ИА Красная Весна, приводя опросы масштабного социологического исследования АКСИО-8. В исследовании приняли участие более 85 тысяч человек из различных регионов России.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №12 о наличии/отсутствии в России социального государства в зависимости от политической ориентации респондентов

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №12 о наличии/отсутствии в России социального государства в зависимости от политической ориентации респондентов

Убежденные сторонники нынешней власти считают Россию социальным государством в 26% случаев, что абсолютный рекорд (на втором месте — националисты с 15%). Лишь 28% из них Россию не считают социальным государством. Среди социалистов это негативное мнение разделяют уже 48%. Всех прочих консерваторы опередили и по количеству тех, кто не уверен, каким же государством в социальном плане является Россия: сомневающихся среди них — 45% (на втором месте — опять же социалисты с 40%).

В этом вопросе также отличились коммунисты и либералы. Чаще всего не считают РФ социальным государством именно либералы (64%) и идущие вторыми коммунисты — в 60%. Разница в том, что коммунистов, судя по всему, это положение тревожит, а либералов — не факт. Коммунисты оказались также в абсолютном меньшинстве по еще одному параметру: только 7% из них считают Россию соцгосударством.