Москва, 5 ноября, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Чаще всего признаков социального государства в России не замечают индивидуальные предприниматели и безработные, об этом, как сообщает ИА Красная Весна, говорят данные опроса АКСИО-8. В опросе приняли участие более 85 тысяч человек.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №12 о наличии/отсутствии в России социального государства в зависимости от места работы респондентов

Как показало распределение ответов по месту работы респондентов, реже прочих не считают РФ социальным государством учащиеся — таковых только 44%, чаще всего это негативное мнение разделяют, помимо безработных (61%) и индивидуальных предпринимателей (59%), также наемные работники у частных лиц, то есть няни, водители и пр. (58%), и сотрудники частных фирм (57%). Ответы показывают, насколько не уверены в своем будущем занятые в этих сферах людях и до какой степени чувствуют себя незащищенными и бесправными.

Позитивнее всего признаки социального государства оценивают госслужащие, которые считают Россию социальным государством, — в 17%, на втором месте — учащиеся (15%). Госслужащие, кроме того, довольно редко («всего» в 48% случаев) не считают свое государство социальным. Столь высокие на общем фоне результаты объяснимы и тем, что одни — учащиеся — очевидно, пока не имели достаточно шансов столкнуться с системой, и тем, что другие — госслужащие — сталкивались с ней с положительной стороны, но и их чувство защищенности относительно: его испытывают только 17%.