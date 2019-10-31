Экономист объяснил, почему рубль так и не стал резервной валютой
Москва, 31 октября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. РФ следует убедить её экономических партнёров в том, чтобы часть своих резервов те держали в рублях, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Иными словами, как подчеркнул Гинько, хотя рубль и становится посредником в сделках, но в итоге их участники всё равно от них убегают.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марка Гойхмана, на курс рубля 31 октября воздействует, прежде всего, принятое накануне вечером важное решение американской ФРС о снижении процентной ставки с 2% до 1,75%. Это привело к ослаблению доллара на валютном рынке в целом и повышению склонности к рискам на финансовых рынках, что обычно поддерживает рубль.