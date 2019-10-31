Москва, 31 октября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. РФ следует убедить её экономических партнёров в том, чтобы часть своих резервов те держали в рублях, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль остаётся не резервной валютой. В ней не хранит свои резервы ни один центральный банк мира. Даже Национальный банк Белоруссии отказался от включения российского рубля в корзину, сославшись на рекомендации МВФ. И это несмотря на то, что это союзное государство. По рублю сохраняются высокие риски, — сказал Гинько. — Даже возможное резкое укрепление рубля не плюс, так как показывает слабость валюты и отсутствие её резервного статуса. Нужно убедить наших партнёров, чтобы они хотя бы часть своих резервов держали в рублях. Потому что если ты просто развиваешь торговлю в рублях, то твои партнёры потом всё равно конвертируют их в доллары или евро и хранят в резервах».

Иными словами, как подчеркнул Гинько, хотя рубль и становится посредником в сделках, но в итоге их участники всё равно от них убегают.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марка Гойхмана, на курс рубля 31 октября воздействует, прежде всего, принятое накануне вечером важное решение американской ФРС о снижении процентной ставки с 2% до 1,75%. Это привело к ослаблению доллара на валютном рынке в целом и повышению склонности к рискам на финансовых рынках, что обычно поддерживает рубль.