Ярославль, 31 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Начальником управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области может стать Ирина Горюнова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Фото страницы Ирины Горюновой в Facebook Ирина Горюнова

Сейчас Горюнова работает в Москве начальником отдела по связям с общественностью Федеральной службы в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Она родилась в 1977 году, окончила Брянский государственный университет по специальности «филология», работала в РИА «Новости». В настоящий момент из Рособрнадзора Горюнова не уволилась. По данным источников ИА REGNUM, к работе в Ярославле она планирует приступить 18 ноября.

По некоторым данным, должность начальника управления массовых коммуникаций с приходом Ирины Горюновой может быть объединена с должностью пресс-секретаря губернатора Ярославской области, которая в настоящее время вакантна.