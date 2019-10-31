Бузулук, Оренбургская область, 31 октября, 2019, 12:04 — ИА Регнум. В Бузулукском районе Оренбургской области столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погиб один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По данным ведомства, смертельная авария произошла вечером 30 октября на трассе «М5 Урал» в трех километрах от села Алдаркино. По версии полиции, автомобиль «Деу Нексия» выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем «Лада Гранта».

В результате ДТП один пассажир автомобиля «Део Нексия» погиб, еще один пассажир в состоянии шока и травмой головы доставлен в клинику Бузулука.

По факту автоаварии полиция проводит проверку.