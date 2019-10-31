Золотое, ЛНР, 31 октября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Члены незаконных формирований, находящиеся в населённом пункте Золотое в районе разведения сил, рассказали журналистам о своём оружии, сообщил 30 октября телеканал «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

"Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть пока что будет так», — сообщил боевик Сергей Тамарин.

Он рассказал, что радикалы не покинут дома на окраине населённого пункта, а сделают их «последним блок-постом» после завершения процесса отвода сил.

Боевик также добавил, что вскоре будут созданы мобильные группы радикалов, которые намерены ездить в места разведения сил, чтобы проводить «объективное оценивание, как там всё происходит».

Напомним, ранее представитель Национальной полиции Украины заявил, что боевики вывезли оружие из Золотого, однако позже главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий опроверг его слова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что после отведения сил никаких «добровольцев» в районе Золотого быть не может.

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