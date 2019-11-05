Москва, 5 ноября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Российская Федерация не является социальным государством, так считают более половины граждан РФ, опрошенных в ходе исследования АКСИО-8. Всего в опросе приняли участие более 85 тысяч человек. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

ИА Красная Весна Укрупненное распределение ответов на вопрос №12 о России как социальном государстве

ИА Красная Весна Укрупненное распределение ответов на вопрос №12 о России как социальном государстве

Мнение, что Россия является социальным государством, разделяют только 11% опрошенных (против 52%), и целая треть затруднилась с ответом на этот вопрос, считая, что в сложившейся ситуации есть и те, и другие признаки. При этом целая четверть респондентов категорически убеждена, что социальное государство у нас полностью отсутствует, а их принципиальных оппонентов — уверенных, что таковое определенно есть, — только 4%.

В теории социальное государство — это такое государство, которое помогает каждому человеку жить достойно и выстраивает свою деятельность на основе укоренившихся в стране представлений о социальной справедливости. Такого государства, как видно из опроса, жители России не видят.

ИА Красная Весна Генеральное распределение ответов на вопрос №12 о том, является ли современная Россия социальным государством

Отметим, опрос проводился практически по всей территории России. Во всех федеральных округах опрошено достаточно граждан, чтобы данные по каждому федеральному округу можно было анализировать самостоятельно.