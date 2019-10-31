Лос-Анджелес, США, 31 октября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Эмбер Хёрд обвинила Джонни Деппа в том, что он подкупал людей, которые были свидетелями инцидентов, связанных с применением насилия по отношению к ней. Об этом 31 октября сообщил портал Comicbook.

Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер

Сторона актрисы ходатайствовала в суде об истребовании документов компании The Mandel Group (TMG), которая управляла бизнес-делами актёра. По мнению Хёрд и её адвокатов, TMG платила работавшим на Деппа людям за молчание по поводу фактов применения насилия в отношении актрисы со стороны бывшего мужа.

Напомним, в мае 2019 года Джонни Депп опроверг эти обвинения, заявив, что в действительности жертвой насилия был он сам. Актёр заявил, что Эмбер Хёрд неоднократно наносила ему серьёзные травмы.