Екатеринбург, 31 октября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Ни одно предприятие России не согласилось внедрить у себя практику четырёхдневной рабочей недели. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития страны Пётр Засельский.

Gov.spb.ru Пётр Засельский

Также федеральный чиновник добавил, что идея в целом не находит понимания у представителей промышленности. «Ещё не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, своё заявление Засельский сделал на VI Национальном чемпионате Worldskills (Hi-Tech), который сейчас проводится в Екатеринбурге, Напомним, идея о переходе на четырёхдневную рабочую неделю появилась летом. В июне председатель правительства России Дмитрий Медведев выступал на Международной конференции труда, проходившей в Женеве. Там он предположил, что весь мир скоро перейдёт на четырёхдневку.

В августа Федерация независимых профсоюзов России выступила с предложением сократить число рабочих дней недели до четырёх. Эта инициатива вызвала широкий резонанс. Она не нашла понимания в том числе у сотрудников предприятий, которые опасались, что после перевода на четырёхдневку им станут платить меньше денег.

А некоторые граждане, занятые в сфере малого и среднего бизнеса, отнеслись к инициативе равнодушно. Часть из них даже при официальной пятидневке вынуждены работать по шесть и семь дней в неделю, и для них изменения в законодательстве практически ничего не изменят.