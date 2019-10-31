Екатеринбург, 31 октября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в День народного единства состоится праздничный митинг-концерт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Алексей Колчин ИА REGNUM День народного единства в Екатеринбурге. 2017

Мероприятие пройдёт 4 ноября на площади Труда в 10:00 по местному времени. Также приуроченные к празднику культурные акции пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского и на площади 1905 года.

Отметим, что праздничные концерты планируются в центре культуры «Урал» и Екатеринбургском музее изобразительных искусств. А в Доме музыки для детей будет представлен концерт-спектакль.