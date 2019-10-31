Ростов-на-Дону, 31 октября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Объём государственного долга Ростовской области снизился на 13% и составил 25,3 млрд рублей. Такого показателя Донской регион достиг по итогам девяти месяцев 2019 года, сообщается на сайте Минфина РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

Основу долговой нагрузки Ростовской области составляют коммерческие кредиты — почти 14 млрд рублей, уровень бюджетных кредитов за анализируемый период достиг 11,3 млрд рублей.

ИА REGNUM отмечает, что на начало 2019 года госдолг Ростовской области составлял 29,1 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года в России не обременены долговыми обязательствами Сахалинская область и Севастополь.