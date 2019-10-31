Москва, 31 октября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда его сын может завершить карьеру. Об этом сообщает Fight Nights Global.

Kremlin.ru Хабиб Нурмагомедов с отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым

По словам Нурмагомедова, Хабиб завершит карьеру «через два-три боя».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Свой последний на сегодняшний день бой он провёл в октябре с Дастином Порье, победив досрочно.

Всего за карьеру Нурмагомедов провёл 28 поединков, в которых одержал 28 побед.