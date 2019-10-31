Новосибирск, 31 октября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Новосибирские депутаты отклонили законопроект, которым предполагалось вернуть двухтуровую модель выборов мэра Новосибирска. «Против» проголосовали 59 парламентариев Законодательного собрания Новосибирской области, «за» — пятеро.

Zsnso.ru Законодательное собрание Новосибирской области

«Законопроект не соответствовал федеральному законодательству и имел юрико-технические недоработки, предложений по доработке не поступило», — цитирует «Коммерсантъ Новосибирск» заместителя председателя профильного комитета Игоря Умербаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирский депутат Дарья Украинцева предложила оставить только один вариант на выборах мэра — принцип абсолютного большинства. По её словам, «если кандидат набрал менее 50% голосов — пожалуйста, докажи, что ты лучше, чем тот, кто занял второе место».

В мае было решено отправить законопроект на доработку.

Напомним, второй тур на выборах главы Новосибирска отменён в 2013 году — выборы квалифицированным большинством заменили на мажоритарную систему.

Выборы мэра города прошли в сентябре 2019 года. На них победу одержал Анатолий Локоть (КПРФ).