В Петербурге поставят памятник директору Павловска, спасавшей музей в войну
Санкт-Петербург, 31 октября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. В Петербурге появится памятник директору Павловского музея-заповедника с 1941 по 1979 год Анне Зеленовой. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Инициативная группа билась за возможность увековечить память героического директора годами. Проект скульптуры за авторством Владимира Горевого и Олега Романова уже давно существует. «Похоже, 15-летние хождения по мукам подходят к концу!» — оповестили активисты.
За это время скульптор Горевой ушел из жизни — он скончался 3 июня 2019 года, не дождавшись установки. Работу над памятником будут завершать его коллеги и ученики Евгений Туний и Руслан Егоров.
Согласно документу, памятник появится в сквере, расположенном вдоль Садовой улицы между Конюшенной и Госпитальной улицами.
Заказчиком работ выступает общественное движение «Красивый Павловск», городской бюджет вкладываться в установку материально не намерен. Местные жители будут собирать деньги сами.
«Закончился очень продолжительный этап подготовки и согласования документов и самого проекта памятника. Следующий этап — сбор необходимых средств для изготовления и установки памятника», — сообщил депутат муниципалитета Павловска Вячеслав Васильев.
Анна Зеленова родилась в петербургской рабочей семье, училась в бывшей Перишуле, ЛГУ и ЛГПИ, где получила специальности искусствоведа и литературоведа. В 1930-х она вела экскурсии в Эрмитаже, Русском музее и пригородах. В качестве научного сотрудника в Павловск она пришла в 1936 году, а с 21 августа 1941 года была назначена директором музея. Именно Анна Зеленова отвечала за эвакуацию музейных экспонатов в Великую Отечественную войну. Она организовала тайное захоронение наиболее ценных музейных фондов. За день до занятия немцами Павловска, 17 сентября 1941 года, она погрузила последнюю машину с экспонатами и ушла в Ленинград пешком. После войны занималась восстановлением музея-заповедника, который разграбили и сожгли фашисты. Трехтомный труд Зеленовой о методике реставрации Павловска приняли за основу восстановления всех дворцов-музеев вокруг Ленинграда.