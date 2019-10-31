Москва, 31 октября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Корпорация Apple приобрела у компании ISBC бренд AirTag, под которым выпускались RFID-брелоки для совершения электронных платежей. К такому выводу пришли журналисты агентства РБК.

Jared Smith Apple

Компания ISBC 31 октября объявила о ребрединге, который связан с международной сделкой, в результате которой торговая марка AirTag продана. Детали сделки и кто стал контрагентом российской компании, не уточняется.

«Мы уверены, что будущее придуманного нами и зарегистрированного на международной арене товарного знака AIRTAG® будет ярким, и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием», — говорится в объявлении ISBC.

Как сообщает агентство, ранее в Ведомстве по патентам и товарным знакам США рассказали, что в октябре владельцем знака стала компания GPS Avion LLC. Журналисты установили, что она связана с Apple. В самой американской корпорации данную информацию комментировать отказались.