Ухта, Коми, 31 октября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Спустя сутки после несчастного случая детский сад № 11 в городе Ухта продолжает работу в штатном режиме. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщает агентство БНК.

Mouhta.ru Администрация МО городского округа «Ухта»

Минобразования, науки и молодежной политики Коми взяло ситуацию на «жесточайший контроль».

«Со своей стороны мы тоже проводим проверку и анализ произошедшего. Разделяем горе с родителями», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера во время тихого часа в детском саду умер пятилетний ребенок. По предварительным данным, он захлебнулся рвотной массой. По факту случившегося ведется доследственная проверка.