В Японии и Южной Корее зафиксировали пуск ракеты со стороны КНДР – СМИ
Пхеньян, 31 октября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Северная Корея могла произвести 31 октября новый пуск ракеты. Об этом сообщает государственная японская телекомпания NHK.
Иван Шилов ИА REGNUM
Северная Корея
Как сообщают журналисты телеканала, о возможном пуске предупреждает японская береговая охрана. Суда в Японском море просят проявлять бдительность и следить за дальнейшими сообщениями.
Аналогичную информацию сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов республики. Там говорится о пуске ракеты в сторону Японского моря.