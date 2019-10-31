Киев, 31 октября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Североатлантический альянс поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Об этом в ходе официального визита на Украину заявил глава альянса Йенс Столтенберг, подчеркнув, что «дверь НАТО остаётся открытой» для Украины.

Nato.int Йенс Столтенберг на Украине

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Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.

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«Сосредоточение внимания на реформах является наилучшим способом продвижения к членству в НАТО», —заявил генсек альянса, добавив, что Украине и гражданам страны необходимо самим приложить ещё усилий для дальнейших преобразований страны на пути в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Верховная рада Украины по инициативе тогдашнего президента страны Петра Порошенко внесла в конституцию Украины курс в ЕС и НАТО. Закон вносит изменения в преамбулу, три статьи и переходные положения относительно стратегического курса Украины на обретение членства в Европейском союзе и в НАТО. При этом ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс пока ни разу не выразили готовности предоставить Украине полноправное членство.