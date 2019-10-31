Вашингтон, 31 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Майк Помпео говорит не в пустоту, и его заявления адресованы не западной аудитории, а «пятой колонне» Запада в Китае, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 31 октября, комментируя высказывания госсекретаря США.

State.gov Майк Помпео

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Помпео заявил, что будущее, которое предлагает миру Коммунистическая партия Китая, не нужно ни ему (госсекретарю), ни «другим демократиям», ни «свободолюбивому народу Китая».

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«Американцы в своём репертуаре. Большей нелепости, чем учить китайцев жить, трудно придумать. Тем не менее госсекретарь США — человек, которому по роду службы надо бы более чутко, чем кому бы то ни было, относится к тому, что можно, а что нельзя делать в отношениях с зарубежными партнёрами, — учит народ Китая, какой политический строй ему необходим и какое будущее ему нужно.

Мой первый вывод на данный счёт заключается в том, что госсекретарь Помпео, к сожалению, говорит не в пустоту. И не западной аудитории адресованы его слова. Помпео знает, что для его сентенций в Китае уже сформировалась аудитория симпатизантов, своего рода «пятая колонна» Америки и Запада.

Плохо то, что она образовалась, но хорошо то, что китайское руководство о ней знает и необходимые меры против неё предпринимает. Коммунистическая партия, видите ли, ему не нравится. Да только благодаря деятельности Коммунистической партии Китай и стал по-настоящему независимой страной и достиг своих сегодняшних результатов! И большинство китайцев это понимают.

Особенно показательны две фразы американца: «Это не то будущее, которого хочу я. Это не то будущее, которого хотят другие демократии». Здесь надо признать и часть нашей вины в том, что американцы так распоясались, что пытаются учить жить даже миллиардный Китай. В России прозападное лобби, сформировавшееся ещё в советский период, перевело жизнь нашей страны на те рельсы, которые ей установили «демократы». Что это за будущее, мы увидели в 1990-е, да и сегодня всё ещё продолжаем наблюдать по целому ряду позиций.

К сожалению, что-то даёт американцам основания считать, что с Россией они не обожглись, что вполне ещё уготованное ими нам будущее может осуществиться. Иначе попытка навязать своё — Китаю вообще выглядит как безумие.

Коммунистическая партия Китая, насколько я понимаю, видит в США врага только в той мере, в которой они подрывают экономику и политическую систему КНР, пытаются навязывать китайскому народу свои идеологические постулаты. Это нормальная патриотическая политика.

Очень хотелось бы, чтобы и в России сформировался такой же последовательный патриотический настрой в элитах. В народе он уже налицо», — отметил Михаил Демурин.