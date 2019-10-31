Москва, 31 октября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. 30 октября стало известно, что глава минкульта ВладимирМединский одобрил предложение наградить певицу ПолинуТелегину (Пелагею) званием заслуженной артистки России. Соответствующие документы направлены на рассмотрение президенту ВладимируПутину.

(сс) Skrivuts Пелагея

По информации российского новостного портала «Культуромания», артистка известна как исполнительница русских народных песен, а также как один из постоянных членов жюри и наставников популярного шоу «Голос».

Изначально данное предложение было инициировано фанатами исполнительницы, которые осенью этого года создали петицию в интернете.