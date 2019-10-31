Зеленский просит НАТО расширить комплексный пакет помощи Украине
Киев, 31 октября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что НАТО «обновит и расширит дополнительными проектами и мероприятиями» комплексный пакет помощи Украине, который был принят в 2016 году. Об этом Зеленский заявил 31 октября в Киеве на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он также призвал НАТО усилить «возможности» Военно-морских сил Украины в Черноморском регионе.
Президент также отметил, что Украина будет и дальше вносить вклад «в безопасность на евроатлантическом пространстве и за его пределами».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина за пять лет достигнет критериев членства в НАТО. По его словам, Украина уже сделала выбор по членству в НАТО.