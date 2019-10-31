Уссурийск, Приморский край, 31 октября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. 30 октября 2019 года узбекская и российская певица НаргизЗакирова прокомментировала новости о недовольстве зрителей ее концертом в Уссурийске. «О чем вы говорите? Извиняться надо, если бы кто-то что-то совершил такое вот ужасное страшное. У меня рок-н-ролл творится на сцене. И я знаю прекрасно, откуда эти вбросы и откуда дует ветер до сих пор», — заявила артистка в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Равиль Иткулов Певица Наргиз

Напомним, что ранее поступила информация, что около трети зрителей покинули концерт исполнительницы в Доме офицеров, так как она с опозданием вышла на сцену в нетрезвом виде и ругалась матом. Поклонники сообщили, что она выступала с бутылкой виски, «выплескивала негатив» и «жаловалась на свои проблемы». «Много ругани. При этом в зале было много людей с семьями. Концерт — хаос, Наргиз постоянно пила виски», — пожаловался журналистам один из очевидцев.

По информации российского новостного агентства InterMedia, артистка заявила, что тур прошел успешно и ей не за что просить прощения у поклонников. При этом поклонники также пожаловались, что в репертуаре певицы теперь нет популярных треков.

Напомним, что в августе центр продюсера Максима Фадеева со скандалом расторг контракт с Наргиз. Теперь ей нельзя исполнять песни, которые были написаны Максимом.