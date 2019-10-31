Хабаровск, 31 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Новый сенатор от Хабаровского края Дмитрий Приятнов (ЛДПР), пробыв в новой должности всего неделю, написал заявление об отставке. Поводом послужила скандальная ситуация с судимостью Приятнова, которая была скрыта при назначении на высокий пост, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отставка чиновника

Читайте также: Хабаровский избирком скрыл судимость сенатора от региона Дмитрия Приятнова

О том, что Приятнов должен подать в отставку, в видеообращении заявил и губернатор Хабаровского края, однопартиец неудачливого сенатора Сергей Фургал.

В четверг, 31 октября, Приятнов написал заявление в избирком Хабаровского края о сложении полномочий депутата и сенатора.

Дмитрий Приятнов побыл членом Совета Федерации всего неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, назначение сенатора от Закдумы Хабаровского края Дмитрия Приятнова сопровождалось скандалом. Выяснилось, что была скрыта его судимость, пусть и погашенная. ЦИК РФ усмотрел в этом умысел краевого избиркома и назначил служебную проверку. Участницей скандала стала и другой сенатор от Хабаровского края, Елена Грешнякова, которая после трагедии в палаточном лагере «Холдоми» обвинила родителей сгоревших детей в том, что они отпустили ребят в лагерь.