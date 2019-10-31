Киев, 31 октября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский очень устал от негатива со стороны журналистов, пользователей социальных сетей и напряжённого графика, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Богдан 31 октября в интервью изданию «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации. Он (Зеленский — ИА REGNUM) это очень болезненно воспринимает», — сообщил Богдан.

Он также рассказал, что советовал Зеленскому не читать социальные сети.

«Перестань читать Facebook, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознаёт те или иные наши действия», — отметил Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с Зеленским. Она приветствовала разведение сил в районе населённого пункта Золотое и обсудила подготовку к встрече в «нормандском формате».

Читайте также: Меркель приветствовала начало разведения сил в районе Золотого