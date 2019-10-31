Ярославль, 31 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Ярославле завершена консервация городских фонтанов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

«Ярославльводоканал» Консервация фонтана на площади Юности

Фонтаны прекратили свою работу 1 октября, после чего специалисты предприятия сразу же начали их готовить к прохождению зимнего периода.

«На первом этапе после отключения производится слив воды, промываются чаши и детали фонтанов. Затем, чтобы в трубопроводах не оставалась влага, вся система продувается. Там, где возможно подтопление, демонтируется насосное оборудование. Помимо этого, фонтаны на Стрелке Волжской набережной, площади Юности и в Демидовском сквере для защиты укрываются профнастилом», — рассказал начальник участка станций подкачек водопровода АО «Ярославльводоканал» Сергей Буренев.

Вначале сотрудники «Ярославльводоканала» провели консервацию фонтанного комплекса на Стрелке. Здесь демонтировали подсветку, музыкальное оборудование, установили металлоконструкции для укрытия чаш. Также законсервирован фонтан в Демидовском сквере. Последним на каникулы ушел фонтан на площади Юности.

Зимой специалистам также предстоит большая работа. Необходимо проверить исправность оборудования, провести ревизию насосов и выполнить необходимый ремон.