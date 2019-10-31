Москва, 31 октября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Отмечать День народного единства важно в первую очередь потому, что это объединяет граждан в масштабах страны, уверены 50% опрошенных. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

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По мнению 10% респондентов, празднование Дня народного единства способствует воспитанию патриотизма и гордости за свою страну. Для 8% этот день — повод для праздничной атмосферы, для 7% — он соотносится с историческими событиями.

Те, кто считает празднование Дня народного единства неважным, заявляют об отсутствии в стране чувства единения (24%). 23% опрошенных видят в нем альтернативу 7 ноября. Еще 15% не понимают суть праздника,

В опросе 28 октября 2019 года приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России есть единство народа. В этом убеждены 37% граждан — среди молодых людей 18−24 лет (46%) и старше 60 лет (40%).

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