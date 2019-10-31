Киев, 31 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский устал на своем посту от больших нагрузок и негатива, который про него пишут в СМИ и соцсетях. Об этом рассказал глава его офиса Андрей Богдан в интервью «Украинской правде».

Gov.ua Владимир Зеленский

«Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и из средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — описал природу усталости представитель Зеленского.

Он также отметил, что президент Украины утомлен из-за большого количества встреч «уровня, который Петру Порошенко [предыдущему президенту Украины] не снился». Кроме того, Богдан отметил, что сказалась история с телефонным разговором с президентом США Дональдом Трампом, а также 14-часовой марафон, в котором украинский лидер давал интервью журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре 2019 г. Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с Зеленским, в котором американский президент попросил украинского коллегу обратить внимание на «дело Байдена». Данный разговор стал поводом запустить в США процесс импичмента против Трампа.