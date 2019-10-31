Киев, 31 октября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» привлечёт сотрудников юридической компании Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen для сопровождения процесса отделения газотранспортной системы (ГТС) Украины, сообщило 31 октября информационное агентство «УНИАН».

Naftogaz.com «Нафтогаз Украины»

Стоимость услуг юристов из Нидерландов обойдётся «Нафтогазу» в 350 тыс. евро. Иностранные специалисты также помогут привлечь квалифицированного партнёра к управлению ГТС Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Нафтогазу Украины» следует обнулить абсурдные претензии к Газпрому в международных судах.

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