Южно-Сахалинск, 31 октября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Пилотная группа японских туристов прибыла на курильский остров Кунашир. На острове гостят 44 жителя Страны восходящего солнца. Визит проходит в рамках туристических обменов, однако эти обмены неравноценны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Victor Morozov Северо-Курильск

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Региональное ИА «Сахалин. Инфо» обратило внимание на то, что японские граждане имеют право приехать на Курилы и как обычные туристы, и в рамках межгосударственных туристических обменов, то есть без визы. А жители Курильских островов могут посетить Японию только в рамках безвизовых обменов и всего один раз. Туристических виз гражданам России, имеющим курильскую прописку, Япония не даёт, так как считает Курилы своими землями.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября первая группа туристов из Японии прибыла на Курилы. В составе группы из 44 человек есть и правительственные чиновники. Туристы планируют посетить Кунашир и Итуруп.