Москва, 31 октября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. В России есть единство народа. В этом убеждены 37% граждан — среди молодых людей 18−24 лет (46%) и старше 60 лет (40%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Читайте также: Ко Дню народного единства Москву украсят 400 праздничных плакатов

Также ощущают народное единство в стране жители небольших населенных пунктов с населением от 100 до 500 тыс. (40%) и менее 100 тыс. человек (41%).

У жители крупных городов с населением 500−950 тыс. (62%), городов-миллионников (56%) и жители Москвы, Санкт-Петербурга (59%) нет чувства единства.

Опрос показал, что за семь лет доля граждан РФ, говорящих о наличии народного единства в государстве, увеличилась на 14 п. п. (23% в 2012 г).

Опрос проведен 28 октября 2019 года в опросе приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на улицах Москвы ко Дню народного единства разместят 400 праздничных плакатов.

На данную тему: В День народного единства в Прикамье пройдут флешмобы, фестивали, ярмарки