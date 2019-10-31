Якутск, 31 октября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ предложило правительству увеличить в два раза выплаты учителям, которые по программе «Земский учитель» переедут для работы в регионы Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ведомство.

Воробьёва Ирина Николаевна. Учительница. 1957

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Уже подготовлен и соответствующий проект постановления, в котором указана сумма выплат — 2 млн рублей. Учитель должен будет отработать не менее пяти лет.

«Повышение предусмотрено для учителей, планирующих преподавать на территории Дальневосточного федерального округа, и оно составит 200%. Повышение коэффициента опирается на особые климатические и иные условия работы в сельской местности Дальнего Востока», — поясняют инициаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Земский учитель» запустят по предложению президента РФ Владимира Путина для привлечение учителей в сельские школы. Возраст педагогов — до 55 лет. Изначально планировалось выплачивать участникам программы 1 млн рублей.