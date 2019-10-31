Вашингтон, 31 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Компания Mopar из США покажет на Sema Show в Лас-Вегасе два уникальных пикапа — Lowrider и Ram 1500 Rebel OTG. Об этом сообщается на сайте Car and Driver.

Car and Driver Ram 1500 Rebel OTG

Оба пикапа изготовлены под заказ с помощью серийных и опытных компонентов из фирменного каталога.

Один из пикапов под названием Lowrider построен на базе модели Dodge D200 выпуска 1968 года. Тюнеры увеличили колёсную базу автомобиля на 76 мм и добавили подвеску с регулировкой высоты клиренса.

Также специалисты Mopar оснастили модель дизельным агрегатом Cummins рабочим объёмом 5,9 л. Двигатель работает с шестиступенчатой «механикой».

Арки пикапа расширены, а «обут» он в 22-дюймовые колёсные диски в стиле 60-х. Передняя оптика имеет LED-фары и фонари. Салон машины обтянут кожей Blazing Saddle Tan. Отдельно стоит отметить, что приборы модели расположены на фольгированной алюминиевой подложке.

Что касается пикапа Ram 1500 Rebel OTG, то он предназначен для туризма. Автомобиль создан на основе серийного пикапа с дизельным мотором V6 рабочим объёмом 3 л и независимой задней подвеской.

Эту машину в ателье оборудовали новым бампером с лебёдкой, обновлённой радиаторной решёткой и устройством, которое позволяет работать мотору под водой.

Однако всё самое интересное расположено в грузовой платформе. Там имеется встроенная палатка, вентилятор, газовая плита и походная раковина. Кроме того, отдых путешественникам помогут обеспечить солнечные панели, генератор и воздушный компрессор.

Напомним, ранее Mercedes-Benz на автосалоне во Франкфурте провел премьеру спецверсии кемпера Marco Polo Horizon Edition. Отличительной особенностью автомобиля являются два спальных места, которые расположены на крыше в складной «гармошке». Внизу машины можно разложить кровати ещё для пяти человек. Также в авто есть газовая плита, рукомойник, светодиодное освещение и другое необходимое оборудование.

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