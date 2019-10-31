Ярославль, 31 октября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Главными гостями Дня рождения Золотого кольца России станут пары, отмечающие золотую свадьбу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент туризма Ярославской области планирует потратить на праздник 2,5 млн рублей из бюджета Ярославской области. В конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок, говорилось о мероприятиях с участием мэров городов туристического маршрута. Конкретной информации о других участниках не было.

В социальных сетях люди активно обсуждали меню праздника, алкогольные напитки и сувениры, приобретаемые за бюджетный счет. Но, как сообщают в правительстве, праздник этот готовится не для чиновников, а для заслуженных граждан и семейных пар.

«Главными гостями праздника станут семейные пары, отмечающие в этом году «золотую» свадьбу, почетные граждане городов Ярославской области, а также люди, внесшие наибольший вклад в развитие популярного туристического маршрута. Для более чем 150 гостей организаторы готовят торжественный прием в народной стилистике, концерт, экскурсионную программу и памятные подарки», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Что же касается мэров, то, как сообщают в правительстве, они вместе с представителями туротрасли «обсудят новые подходы и пути совместного продвижения туристических возможностей национального маршрута».

Юбилей туристического маршрута отметят 21 ноября в Ростовском кремле.