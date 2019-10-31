Екатеринбург, 31 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Ледовый городок в Екатеринбурге вновь будет строить компания «Айс-проект 2000». Об этом сообщает «Новый день».

Екатеринбург.рф Ледовый городок в Екатеринбурге. 2018

Компания, которая уже много лет возводит ледяные соружения, снизила цену на 100 тысяч рублей и победила в аукционе. Всего в конкурсе участвовали две фирмы — заявку второго участника (ООО «СпецПрофи») признали не соответствующей требованиям.

В этом году темой городка станет Антарктида — в честь 200-летия со дня открытия Южного полюса российскими мореплавателями. Новогодняя ёлка будет искусственной.

Подрядчик получит 24 млн 400 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ледовый городок обошёлся в 23 млн рублей. Темой городка стали «сказы Бажова».