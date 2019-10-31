Сеул, 31 октября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Южная Корея занимает пятое место на мировом рынке высоких технологий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Института международной торговли (IIT).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в 2018 году южнокорейский экспорт высокотехнологичной продукции составил 239 трлн вон (~$247 млрд), что составляет 33,8% от общего объема экспорта.

Известно, что на высокотехнологичную продукцию южнокорейского производства пришлось 5,7% мирового рынка, что позволяет Южной Корее занять пятую строчку рейтинга.

На первом месте оказался Китай с долей рынка 20,9%. За ним следуют США (11,5%), Гонконг (9,3%) и Германия (6,8%).