Нью-Йорк, США, 31 октября, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Эмилия Кларк в эфире телешоу Джимми Фэллона рассказала, кто является виновником появления в кадре сериала «Игра престолов» стаканчика из кофейни «Старбакс». Об этом 31 октября сообщил журнал Entertainment Weekly.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен

https://twitter.com/FallonTonight/status/1189702023006035968

Актриса сообщила, что на вечеринке, которую проводила команда проекта перед церемонией награждения «Эмми», актёр Конлет Хилл (Варис) отвёл её в сторону и признался, что это он является виновником произошедшего.

«Эмилия, я должен тебе кое-что сказать. Я должен тебе кое-что сказать, любимая. Кофейная чашка была моей!». Она была его! Это была кофейная чашка Конлета. Он так сказал», — сообщила Кларк.

Стоит отметить, что актриса добавила: она до конца не может быть уверена в том, что Конлет не шутил, поскольку в тот момент актёр был пьян.

Напомним, зрители заметили стаканчик Starbucks в кадре четвёртого эпизода финального сезона «Игры престолов», его можно разглядеть на 14-й минуте серии. Он стоял неподалёку от Дейенерис Таргариен (Кларк), которая в этот момент сидела в кресле за столом.