Улан-Удэ, 31 октября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил предельные индексы роста тарифов на коммунальные услуги. В соответствии с документом, наибольшее повышение ожидается в республиках Северного Кавказа — Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%) и Дагестане (5,2%).

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция

В этот список вошла и Бурятия, где рост тарифов на услуги ЖКХ может составить максимум 5%. Для сравнения: в соседней Иркутской области этот показатель не превысит 4,8%, в Забайкалье — 4,7%, в Туве — 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, наименьшее повышение тарифов запланировано в Ненецком автономном округе — на 2,4%. В Мурманской области и Пермском крае рост не должен превысить 3%.

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