Буэнос-Айрес, 31 октября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. «Что-то нужно было делать, причем до открытия банков. Отток валюты с первых чисел августа означал потерю 22 млрд долларов, — пишет испанское издание ABC о финансовой ситуации в Аргентине. — Резервы Центрального банка в пятницу достигли «сухого дока», он мог сохранить чуть больше 43 млрд долларов. В таких обстоятельствах директор Центробанка Гвидо Сандлери пошел на еще один шаг и усилил меры, ограничивающие покупку долларов частными лицами. Вместо 10 тысяч долларов в месяц теперь можно приобрести… 200».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

В понедельник, 28 октября, утром, чтобы пресечь на корню слухи о том, что банк устроит себе выходной, Сандлери выступил на пресс-конференции. Он предупредил, что новые лимиты для физических лиц касаются и использования кредитных карт за границей (без предварительного согласования с Центральным банком). Цель всех этих шагов — «защититить, насколько возможно, реальную экономику от финансовых колебаний». «Поэтому анонсированные меры фокусируются на покупке долларов в целях накопления и финансовых спекуляций, но не затрагивают доступ иностранных предприятий к валютному рынку или выплаты по долгам», — добавил банкир.

Ограничения, более известные как «кандалы», начали действовать 1 сентября и ужесточились теперь, после победы Альберто Фернандеса и Кристины Киршнер на выборах. Решающим фактором стал страх перед новым финансовым потрясением, а также необходимость сохранить достаточно резервов, чтобы не обанкротиться, уточняет ABC.