Москва, 31 октября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Количество врачей в 54 регионах России сократилось, а в двух из них врачей стало в два раза меньше всего за год. Об этом сообщает 31 октября РБК со ссылкой на справку Минздрава РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

По данным медицинского ведомства, общее число врачей в России в 2018 году увеличилось на 0,07% (404 специалиста), но в подавляющем большинстве регионов их стало меньше.

Самое резкое снижение числа медицинских специалистов в прошлом году произошло в Бурятии и Новосибирской области. Там врачей стало меньше, соответственно, на 59% и на 58%. В Томской области данный показатель составил 18%, в Кемеровской — 17,3%, а в Якутии — 17,2%.

Только в 31 регионе медиков стало больше. Самые резкие скачки по их количеству отмечены в Хакасии — 313% и в Омской области — 303%.

Сообщается, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова объясняет отток врачей их переездом из одних регионов в другие. Она также сделала вывод, что надо анализировать каждый регион в отдельности.