На Украине пообещали за пять лет достичь критериев членства в НАТО
Одесса, Украина, 31 октября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Правительство Украины намерено за пять лет выполнить условия, необходимые для вступления страны в НАТО, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба 31 октября, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Заявление прозвучало во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе.
Кулеба отметил рост числа сторонников вступления Украины в НАТО в обществе, отметив, что это не только реакция населения страны на «российскую агрессию», а и «осознанное решение».
Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, заявил, что Россия не может влиять на решение Украины вступить в НАТО.