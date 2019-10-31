Вашингтон, 31 октября, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Сенатор США от Республиканской партии Тед Круз 31 октября призвал Сенат как можно скорее принять законопроект, предписывающий ввод санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg.

Nord Stream 2 / Paul Langrock Газопровод «Северный поток — 2»

Как передает агентство, Круз настаивает на том, что завершение постройки трубопровода позволит «эксплуатировать» союзников США в Европе, а также создаст угрозу энергетической безопасности для самих Соединенных Штатов.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в Дании согласовали прокладку «Северного потока — 2» по датскому континентальному шельфу. Как позже заявил глава Газпрома Алексей Миллер, завершить работы по строительству газопроводу планируется до конца 2019 года.