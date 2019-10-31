Усть-Канский район, Алтай, 31 октября, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В Усть-Канском районе Республики Алтай полицейские расследуют дело об ограблении 12-летнего подростка местной жительницей. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

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К правоохранителям обратилась мать потерпевшего, сообщившая, что на её сына напала незнакомая женщина и похитила у него куртку и шапку. Выяснилось, что находившаяся в состоянии алкогольного опьянения нападавшая приняла мальчика за хулигана, который ранее отбирал велосипед у её сына.

«Увидев детей, она выбежала из дома с хозяйственным веником. Подбежав к ребенку, она ударила его веником по спине и ягодицам. После чего, открыто высказывая угрозу применения насилия, сняла с него осеннюю куртку и шапку, с которыми ушла к себе домой», — отметили в МВД.

По этому факту было возбуждено уголовное дело за грабёж с применением насилия, не опасного для здоровья. Грабительницу доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Свой поступок она объяснила тем, что была пьяна.

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