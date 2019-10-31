Красногорск, 31 октября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В Московской области машина с чиновниками из Крыма попала в смертельное ДТП, сообщает телеграм-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Авария произошла на платном участке трассы М-11. По данным источника, «Тойота» с чиновниками из республики врезалась в отбойник и перевернулась. В результате аварии погиб один человек — директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак.

Отмечается, что за рулём транспортного средства находился заместитель министра здравоохранения Крыма Валентин Савченко. По информации канала, он не справился с управлением.

Также в салоне находился начальник управления стратегического развития регионального министерства здравоохранения Илья Турчиненко.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.