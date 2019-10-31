Якутск, 31 октября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Аэропорт из посёлка Зырянка в Якутии перенесут в другое место, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Взлетная полоса

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По информации пресс-службы правительства республики, решение о переносе аэропорта принято из-за того, что взлётно-посадочная полоса регулярно затапливается во время паводков. Реконструкция запланирована в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России на период до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, многие аэропорты Якутии не имеют качественных взлётно-посадочных полос, нуждаются в ремонте и обновлении инфраструктуры. Погодные условия часто мешают совершать авиаперелёты по расписанию.