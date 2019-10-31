Москва, 31 октября, 2019, 08:37 — ИА Регнум. В России с 1 ноября вступает в силу ряд законов. Так, с ноября начинает действовать закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета. Однако некоторые положения закона — нормы о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать позже, с 1 января 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Напомним, закон о надёжном Рунете президент России Владимир Путин подписал 1 мая. Речь идет об обеспечении устойчивой работы российского сегмента в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Функция «централизованного управления сетью связи общего пользования» при этом возлагается на Роскомнадзор. Документ также предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика и доменных имен.

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С 1 ноября все автобусы и грузовые автомобили должны быть оснащены тахографами. Эти устройства контролируют движение транспорта на всём маршруте следования, что позволяет следить за соблюдением режима труда и отдыха водителями пассажирского транспорта и таким образом снизить риск переработок и переутомления за рулём.

С 1 ноября микрокредитным финансовым организациям официально запретят выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья. Однако такие нормы коснутся не всех МФО, а только негосударственных (частных). Другими словами, МФО, созданные госструктурой, смогут и дальше выдавать микрозаймы под залог жилья.

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Также начинает действовать и подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2019 года закон, который устанавливает специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности. Исключительное право осуществлять паломническую деятельность непосредственно или же путём создания организаций теперь имеют только паломнические организации. Организовывать паломнические туры туристическим фирмам теперь запрещено.

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С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным. Напомним, ранее его выдавали на пять лет с возможностью продления. Документ о виде на жительство будет выдаваться и заменяться трижды — в 14, 20 и 45 лет.

Напомним, с 29 октября российским дачникам предоставили значительные льготы. Вступил в силу закон, который освобождает взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, от налога на прибыль.